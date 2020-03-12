新冠肺炎對台灣優勢的資通訊產業衝擊有弊有利，像是印刷電路板(PCB)首季業績預估會掉2成，但是也會迎來後續轉單效益。業者希望政府放寬加班時數、外勞聘用，以備衝刺轉單商機。晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁研判疫情可能拖到6、7月，擔憂航空空運受影響。

經濟部今舉辦新冠肺炎疫情產業衝擊座談會，出席的台灣電路板協會理事長李長明說，受疫情影響，Q1整個兩岸PCB營業額會少掉2成。雖然業績受衝擊，但他認為疫情同時會使國外訂單從中國大陸移出，業者也有轉單效益，必須準備更多人力。這次會上就建議政府應該放寬加班時數、外勞雇用。另外，產品通關時間很長、工業口罩不足、航班復飛困難也需要政府協助。

對於政府600億紓困預算，李長明認為，是有點少，但不無小補，希望可以儘量加碼。力積電董事長黃崇仁則是認為製造業影響沒有旅遊、飲食、旅館傳統產業深，政府對製造業提供資金上的補助，應該可以度過難關。

對台灣半導體業目前衝擊，黃說接單沒有受影響，且半導體出口都是走空運，只是未來是否會受航空業大蕭條影響，還要看情況變化。

如果疫情延續，黃崇仁認為，4月底製造業可能進入谷底，畢竟歐美疫情才剛開始、之間旅遊問題是現在比較麻煩的問題。預估疫情要到6月中、7月才會緩和，後續變化還要再觀察。

(中時 )