全球最大家用縫紉機製造廠伸興去年嚴格管控費用及成本，以及提升效率，毛利率維持25％，獲利未因營收下滑而縮水，EPS為11.16元，今（12）日董事會決議每股配發現金股利8.8元，配息率78.85％。以今日收盤價125.0元計算，現金殖利率7.04％。會中也通過6月12日召開股東會。

伸興今日董事會承認去年財報，去年合併營收54.15億元、營業毛利10.62億元，去年底新台幣兌美元匯率大幅升值，伸興去年第四季賣掉一些美元，降低美元持有部位，全年認列匯損金額2,600萬元，稅前盈餘8.38億元，本期淨利6.76億元，EPS為11.16元。會中也通過每股配發現金股利8.8元，6月12日召開股東會。

伸興主管表示，伸興幾年前，在台灣設立家手創館，教導台灣民眾使用家用縫紉機，這波疫情，不少民眾居家DIY布口罩套，意外受益，伸興台灣1月底1月底台灣家用縫紉機銷售開始增溫，2、3月銷售台數及金額倍增，係伸興2月合併營收3.4億元，年增幅27.56％；前2月合併營收6.78億元，年減幅縮減至0.11％的主因。伸興今年銷售目標305萬台，比去年300萬台微幅成長。

(工商 )