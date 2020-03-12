楊麗音12日錄《一袋女王》笑說與先生陳懷恩結婚滿30周年其實沒得慶祝，「本計畫全家到東部露營，畢竟這是個好選擇，但新冠肺炎疫情關係，不太適合出門。」她認為放寬心待在家也是件好事，「沒關係呀！我還有第31周年。」她回憶起在生第一胎後在醫院臥床安胎，「老公親自替我親洗大小便，當下內心確實很感動，畢竟這應該就只有媽媽會替你做的。」她認為婚姻經營30年不容易，畢竟時常會有想跳車的想法，邁入老夫老妻階段，生活中偶有不經意地小火花，像是在打電腦時先生會幫忙按摩，她燦笑心想：「該不會是做了什麼虧心事了？」

她分享夫妻相處之道很重要且需要面臨的是「吵架該如何和好」，年輕時與先生談戀愛每每吵架都會比賽誰撐最久或者憋很久，「性情上會較於急躁，愛冷戰。」現在他們夫妻間有一個特別默契是主動互相煮咖啡來觀察對方是否氣消，「畢竟咖啡有香氣，聞到自然心情好，很多不開心的事情都會消除。」一旦吵架了，她會主動泡一杯咖啡放在桌上，表示自己已經低頭了，等待對方回應，若是先生一口喝完就代表氣消了，還在氣頭上的話就會隨手倒掉，「這個時候我就是明天再來煮一杯。」

她比喻婚姻就是兩人同掌舵一艘船，就算是個有經驗的船長也很難保證一帆風順，「在太平洋上總是會有起起伏伏，總是得戰戰兢兢地開這艘船。」夫妻雙方要懂得換位思考，這是她從孩子身上悟出的體悟，「類似你要蹲下來與孩子同高度，才能看到同一個面向。」

(中時 )