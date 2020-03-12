鄧福如（AFÜ）去年六月和網紅HowHow結婚後升格人妻，今年趁著白色情人節之際，睽違5年推出新單曲〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉，並於12日晚間正式上線。鄧福如透露和老公一直以來都不會對節日有太豪華的慶祝活動，但一定會親手做小卡片或是小禮物給對方，我們也很珍惜這個屬於我們的傳統，今年這個傳統也不會少。

鄧福如也洩密兩人私下互動：「我跟howhow都很喜歡一些刺激的事務，比如說我們都很喜歡看恐怖片，也很喜歡刺激的遊樂設施，所以常常聽說哪部片可怕，就會一起看，或是哪邊有刺激的雲霄飛車或鬼屋我們就會一起去，這邊也希望大家能推薦我們恐怖片片單」。她也笑說「我是覺得這算是滿一般的相處模式，但每次跟朋友們聊起來大家都覺得我們滿特別的。」

近期因新冠肺炎疫情，鄧福如提到，前陣子的錄音工程跟MV拍攝，工作團隊人數較多，但藝人不太能戴口罩進行，因此工作人員必須長時間配戴口罩完成工作，相當辛苦；也有許多公開表演延期、取消，但在這個非常時刻，當然還是以防疫為第一優先考量，希望疫情能夠盡快平息，大家都健健康康。

近5年多在幕後擔任創作者，期間從未減少她對創作的熱情，如七月半樂團SevenFat破百萬點聽的單曲〈How哥宇宙〉，就是由阿福作曲、HowHow作詞，也是兩人婚後第一首「愛的結晶」。

鄧福如在新歌〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉中，歌詞透過日常口吻表達各種「愛的相處模式」，包括一起早安晚安、一起看書或發呆的生活場景，而MV男主角則是毛小孩吉娃娃「鼠鼻」，阿福透露，他們是彼此最好的朋友，也是最重要的家人，每次鼠鼻與阿福分離都是會淚眼汪汪。

〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉找來海大富操刀製作、賴偉哲編曲，以節奏藍調及輕電子音樂細膩堆疊出各種日常，加上崔第及違法成員張伍的填詞、為整首單曲畫龍點睛，表達出阿福核心的想法。阿福表示，接下來也將繼續推出更多新作。

鄧福如新歌〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉12日上線。（鄧福如 AFÜ提供）

鄧福如在新歌〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉MV中與愛犬「鼠鼻」一同入鏡。（鄧福如 AFÜ提供）

鄧福如睽違五年推出全新單曲〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉。（鄧福如 AFÜ提供）

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