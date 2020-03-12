長榮大學邀請資深女裝裁縫師黃美紅指導社區居民手縫布口罩套。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

長榮大學「綠色社區根與芽行動計畫」邀請資深女裝裁縫師黃美紅指導社區居民手縫布口罩套，共同為社區防疫努力，此外，長輩透過學習縫製布口罩套，一針一線縫製同時也訓練手眼協調。

黃美紅說明，政府推動口罩實名制度立意良善，但一周3個醫療用口罩對每周固定前往醫院、診所進行檢查或復健的長輩來說，數量也許還是不夠，如何利用家裡剩餘布料，簡單製作美觀且實用的布口罩套，以延長醫療口罩的使用壽命，是課程重點。

她強調，縫製的布口罩套一定要每日清洗、日曬，以減少使用衛生疑慮，此外，如果醫療單位為了確保口罩密合性，禁止配戴布口罩進入，也需在進入醫院前將布口罩套取下。

有別於市面銷售的布口罩套，黃美紅特地改良口罩型式，更貼合醫療口罩，減少病毒入侵的可能性，同時準備許多小道具幫助社區居民可以更清楚地了解布口罩套的縫製過程，且讓不常使用針線的阿公們也能簡單地完成。參與活動的大潭里長林文鍠表示，布口罩套縫製環保又實用，一針一線縫製亦訓練長輩手眼協調。

USR計畫主持人暨環境教育國際實驗學院院長洪慶宜表示，長榮大學落實防疫工作，除於校園內進行防疫措施外，亦善盡大學社會責任，透過防疫課程，連結大學與社區居民，共同加強居家環境與個人衛生習慣，將公共衛生落實於生活。

手縫布口罩套教學課程尚有3場，分別於3月16日 (台南市仁德區中洲社區關懷據點)、25日(高雄市阿蓮區老人活動中心)以及29日(大霖老宅)上午9時30分至11時舉行，歡迎民眾前往參加。

(中時 )