廣東省政府新聞辦公室12日舉行疫情防控發佈會，大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，目前新冠肺炎疫情防控面臨的問題為輸入病例，從國外輸入病例看起來，他們往往並非具有很多症狀，且不一定發燒。

鍾南山強調，現在應注意加強對國外輸入患者的管控，大陸國內與國外間應加強溝通。

(旺報 )