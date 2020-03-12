鍾南山：多位國外輸入病例無發燒症狀 19:112020/03/12 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東省政府新聞辦公室12日舉行疫情防控發佈會，大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，目前新冠肺炎疫情防控面臨的問題為輸入病例，從國外輸入病例看起來，他們往往並非具有很多症狀，且不一定發燒。 鍾南山強調，現在應注意加強對國外輸入患者的管控，大陸國內與國外間應加強溝通。 (旺報 ) #國外 #病例 #鍾南山 #疫情 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 31省份新增新冠肺炎確診病例24例 累計報告80778例 09:032020/03/11 兩岸 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 鍾南山：6月可以期待結束疫情 17:122020/03/12 財經 兩岸熱門新聞 鍾南山：全球疫情可在6月結束 但有個重要的條件 - 兩岸 鍾南山：蓮蓬頭與排氣管可能傳播新冠病毒 - 時政 美指陸操控台媒 國台辦：惡意中傷充滿政治偏見 - 兩岸 - 旺報 胡錫進：艾芬《發哨人》沒必要刪 刪帖絕非萬能 - 兩岸 美U-2偵察機 安裝陸北斗系統 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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