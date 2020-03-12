中華民國工商建設研究會幹部蔡秀娥，2017年2月宣稱能找時任國民黨黨主席吳敦義親臨剪綵，向昌記銀樓老闆娘李依玲收受價值百萬的翡翠墜子，但吳並未出現，過了4個多月，李輾轉從工商建設研究會學長口中得知蔡詐騙多名政商人士，經雙方約在律師事務所商談珠寶去向，蔡否認承諾轉交珠寶，但證人指證歷歷，士林地檢署偵結依詐欺罪對蔡秀娥提起公訴。

李女、蔡女同為工商建設研究會會員，李女因而得知蔡與吳敦義胞妹吳素真略有熟識，去年2017年間因轉投資的「車是美國際公司」開幕，希望能請時任國民黨黨主席吳敦義到場剪綵，替新公司增添光彩。

蔡女得知消息後，宣稱能代為轉送「3件大禮」給吳的胞妹，拿走價值120萬的「彌勒佛翡翠墜子」3件，同年6月，又以吳敦義要選總統，要到李開的銀樓挑選「志工禮」，先拿走價值100萬的「平安扣古錢」等物品。

李女從建研會其他學長口中得知，蔡以相同手法詐騙多人，先約蔡到律師事務所商談，不料蔡全盤否認，還說拿了便宜的東西，氣得她提告詐欺，案經銀樓總經理證稱，李女將翡翠墜子交給蔡，允諾要轉交吳敦義，並邀請吳前來剪綵，李還留蔡下來晚餐，並由女兒開車送她回家。認定蔡女涉犯詐欺取財罪，依法提起公訴。

(中時 )