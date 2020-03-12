新瑞風力發電公司計畫在雲林縣麥寮鄉設置12座風力發電機組，11日通過環境影響評估，對此生態保育人士張恒嘉12日表示配套措施一定要確實施行，才能維持完整的生態發展，麥寮鄉長蔡長昆則強調如何減少風機噪音，是鄉民最重視的問題。

風力發電汙染少、安全性高，是最被看好的綠色新能源，目前已有許多國家積極發展，雲林沿海風力強勁，非常適合風力發電，面對全球燃料資源逐漸枯竭、各國致力減少二氧化碳排放量，中央政府近年來全力推動風力發電。

環保署11日審查「雲林縣麥寮鄉風力發電計畫環境影響說明書」，開發單位新瑞風力發電公司原本規畫設置13座風機，經討論後為避免風機距離過近改為12座，並承諾加強鳥類監測等措施，經環評委員決議通過環境影響評估。

對此地方生態保育人士張恒嘉表示，雲林沿海廣設風機，從麥寮鄉至四湖鄉沿岸已有3、40座風機，有些風機鄰近濁水溪、虎尾溪等出海口，每年有大批候鳥過境，若沒有做好鳥類保護措施，這些風機極可能變成「鳥類殺手」。

張恒嘉說雲林鳥會與生態保育人士會不定期到風機附近進行生態調查，多次在風機下發現鳥類屍體，甚至還有蝙蝠屍體，顯見預防措施還有待加強改善，希望相關單位提出更完善的生態保育措施，才能維持完整的生態發展。

麥寮鄉長蔡長昆指出，麥寮鄉廣設風機，可能帶來噪音、生態問題，為了確保鄉民的居住品質與生態保育，將在開發單位舉辦地方說明會時，要求提出減少噪音、生態保育的配套措施。

(中時 )