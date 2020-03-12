桃園30歲陳姓男子等3嫌，在臉書刊登「電信小額付款換現金借款」廣告，吸引欲借貸民眾。嫌犯佯稱，借款免利息，且無償還期限，但須以電信小額付款購買借款金額的2至3折的遊戲點數，當作借款手續費，民眾將遊戲點數儲值到嫌犯的帳戶後，卻遲遲未領到借款，帳號亦遭對方封鎖，才驚覺被騙。刑事局偵查第九大隊循線將陳嫌等3人逮捕到案，初估已有上百人受害，不法金額超過百萬元。

陳嫌還以徵求打工方式，要學生以門號購買、代儲遊戲點數，佯稱事後可抽取2至3成的代儲費，所有購買遊戲點數的費用公司會支付，但也是騙局一場，學生得自行面對繳交電信帳單。

警方經多個月追查，鎖定臉書上暱稱為「李辰辰」、「陳力瑋」、「LINLIN CHEN」、「CHEN HAN」、「厲修」、「范桑桑」、「艾婷」、「蕭諾筠」、「莊欣惠」等帳號，都是陳嫌等人所虛設，循線將陳嫌等3人追緝到案，查扣到手機、平板、筆記型電腦、筆記本等贓證物。

警方調查，陳嫌從2018年起，即以此手法行騙，得手金額從數百元至3萬多元不等，期間曾有被害人提告，陳嫌卻辯稱是財務糾紛，懷疑可能有更多人受害，呼籲被害民眾可向鄰近警局報案。

(中時 )