許書豪今（12日）迎接33歲生日，暖心許願新冠肺炎疫情早日結束，所有人平安健康；他將按原訂規劃7月與未婚妻舉辦海外婚禮、不會延期，並選在婚禮前後完婚結婚登記，好奇另一半送他「死會」前的最後一個生日禮物？許書豪笑說兩人照往年慣例簡單吃個飯，且他日前已整修錄音室送自己，「除了採購木材那些時間外，連續三天日以繼夜大改造」。

許書豪與圈外女友Amy愛情長跑13年，他去年在夏威夷包下一艘帆船向Amy求婚成功，對於兩人維持感情秘訣，許書豪說：「常常很多人喜歡去評斷一對情侶是不適合在一起，不管是長相還是事業，其實只有正在戀愛的人知道彼此最適合的地方在哪。」他趁14日白色情人節推出新單曲〈BUT SHE LIKES〉，MV刻意用對比的男女主角來呈現，「希望在情人節當天祝福每一對情侶」。

他的粉絲近日集資包下公車廣告為他慶生，許書豪不捨大家花錢，心疼地說：「這個禮物太張揚了吧！謝謝你們..其實我很容易滿足的，下次錢包留著吃好吃的拍給我看就好！」體恤粉絲；日前有媒體指他的海外婚禮將延期，許書豪今透過經紀人澄清，評估婚禮地點的疫情狀況後決定一切照舊。

許書豪親自改造錄音室。（上行娛樂提供）

許書豪親自改造錄音室。（上行娛樂提供）

許書豪親自改造錄音室。（上行娛樂提供）

(中時 )