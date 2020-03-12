針對行政院提出版本的《國土計畫法》修法，遭在野黨團質疑是空白授權引發爭議，民進黨立法院黨團明天將提黨團修法版本，把政院版本一定期限內公告國土計畫及公告審定細部計畫，修改為公告期限延1年、細部計畫3年；此外，針對行政院核定之國家建設不受通盤期限可以隨時檢討，民進黨團版也將行政院核定重大建設限縮在新能源、文化跟農業，希望對既有所需衝擊最小，對國土不會有傷害。

現行制定的國土計畫法，依法各縣市需訂出國土計畫的期間於今年4月30日到期，行政院日前通過國土法修法草案送立院審議，其中，延長各縣市通盤檢討期限，放寬為一定期限，同時將行政院核定之國家重大建設計畫納入不受通盤檢討的限制，遭在野黨團和民間團體質疑是「開後門」。

立法院上周將國土法修正草案排入院會，擬交付委員會審查，遭到時代力量及國民黨團提案阻擋，將草案退回程序委員會，明天將再度排入院會報告事項，在野黨團揚言，「民進黨團提一次就退一次」。

面對外界質疑聲浪，民進黨團研擬黨團版本，綠委管碧玲表示，黨團版初步規劃國土計畫公告期限延1年，各地方縣市政府公告審定細部計畫延3年，避免讓人覺得玩假的。至於行政院核定重大建設不受通盤檢討年限的限制，黨團版將限縮在新能源、文化、農業等3領域，滿足既有建設需求，同時把衝擊及對國土傷害降到最低。

民進黨團版本預計明天黨團大會討論後確定，黨團將會召開記者會對外說明版本，明天院會將會先把政院版本付委，黨團版則是會到委員會提修正案，希望最慢3月底前出委員會，以利4月底前完成修法。

(中時 )