新冠肺炎肆虐，眾志成城同心抗疫之際，卻有人假冒防疫人員，騙入民宅綑綁屋主洗劫財物，警方據報很快逮捕這名可惡強盜，並由法院速審速決判刑坐牢11年。

據大陸中央電視台報導，南京市一名男子上月11日，正是武漢地區新冠肺炎大爆發之際，其他省市嚴格抗疫防止擴展之際，一名業姓男子謊稱自己是疫情防控人員，以資訊登記為由騙取被害人開門，用膠帶捆綁、持刀威脅等方式向被害人強行索取人民幣8000元（約台幣3萬5千元），後被害人被迫通過微信借款2000元（約台幣8700元）轉入入業某賭博遊戲帳戶。

當地警察局據報，根據描述歹徒容貌在一天後，就抓獲這名趁火打劫的強盜歸案。南京江寧開發區法院近日公開開庭審理並當庭判決被告人業某犯搶劫罪，判處有期徒刑11年，罰金4萬元，剝奪政治權利2年。

報導指出，該案發生在新冠肺炎疫情防控的關鍵時期，由於案件事實清楚，證據確實、充分，被告人認罪認罰，江寧開發區法院迅速啟動了刑事案件快速辦理機制，受理案件後六日內審結，對打擊和減少涉新冠肺炎疫情違法犯罪行為，維護良好社會秩序起了「殺雞儆猴」積極作用。

(中時電子報)