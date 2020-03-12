苗栗縣焚化廠進行歲修，檢修汽輪發電機，以維持運作。（苗栗縣政府環保局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣垃圾焚化廠營運邁入第12年，因設備老舊加上燃燒熱值增加，垃圾處理量逐年下降，苗栗縣政府環保局預計在2028年以原廠整改方式，延長焚化廠營運，因此期間一般廢棄物恐將置於縣內掩埋場或調度鄰近縣市，加上頭份掩埋場趨近飽和，環保局指出，重啟縣內公有掩埋場為首要工作。

環保局12日在苗栗縣議會進行「全國廢棄物處理及苗栗縣廢棄物處理問題」專案報告，環保局長陳華盛說明，焚化廠長期營運導致垃圾處理量逐年下降，雖仍能妥善處置一般廢棄物，但為延長營運，規畫於2028年、營運滿20年進行原廠整改維持營運。

苗栗焚化廠除協助處理縣內、新竹、南投縣的一般廢棄物與縣內事業廢棄物，但燃燒垃圾會產生飛灰穩定化物。陳華盛說明，去年飛灰穩定化物產生量為7487公噸，頭份掩埋場收容4224公噸，新竹、南投回運3262公噸。但頭份掩埋場掩埋容積趨近飽和，擬重啟造橋鄉垃圾掩埋場，今年1月經環差分析審查專案小組決議退回。

若委由民間掩埋場處理，每年至少要籌措7154萬元經費，陳華盛指出，鑒於財政負擔加劇，活化縣內掩埋場為首要工作，初步計畫針對頭份掩埋場申請展延，並積極尋求縣內其他公有掩埋場，會與在地居民溝通再進行環差等程序，並參考外縣市擬定回饋方案。

(中時 )