中職確定延期至4月11日開打，以打滿240場、分上下球季為目標舉行，不過因今年還有6搶1、奧運等國際賽事，若兩者中華隊都順利參加，屆時可能會有賽程太緊湊的問題，中職會長吳志揚表示，若同時參加6搶1、奧運，中職將採單一球季進行。

吳志揚表示，目前確定無論是否閉門比賽，4月11日一定會開打，不過在2度延期開幕的情況下，還要進行6搶1、奧運賽事，將無法消化完整的240場比賽，屆時會考慮單一球季。

不過是否改變球季模式，要等到季中打完6搶1才會決定，中職會先正常開幕後，再決定今年模式為何，中職會盡量在上半季封王前給出答案，避免有球隊在上半季封王後，又突然改成單一球季的賽制。詳細賽程安排中職會再討論，不過吳志揚表示希望盡量不影響到周一固定休兵日，畢竟若球員一周比賽7天也會太疲勞。

中職歷史上從未有四支球隊進行單一球季的先例，要如何安排賽制、保持比賽公平及可看性，以及總冠軍如何決定、是否從第三名打挑戰賽、主場如何安排等，未來還要再討論。

(中時 )