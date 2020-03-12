2020年開年，台股歷經金融海嘯以來最大震盪。統計台股自1月波段高點12,197點至3月12日盤中低點10,359點，指數下跌1,838點，下跌幅度15％，雖然在國際股市中表現相對抗跌，但市場信心不足，指數跌破年線關卡。不過，投信法人觀察台股資金面、技術面、事件面三面向，三訊號浮現，建議投資人可以留意買點。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，資金面上，以美國聯準會（Fed）為首的各國央行積極採取寬鬆貨幣政策，挹注流動性及資金，可望為全球股市提供支撐，市場預期美國聯準會（Fed）於3月例行會議中宣布再降息的機率高達100％；此外，英國則於3月11日追隨美國聯準會（Fed）腳步宣布降息，市場開始期待各國救市政策，有利台股止跌回穩。

技術面上，近期台股震盪幅度可說是近幾年之最，以歷史經驗來看，台股每年高低點差距空間平均約為1,800點。從本波高點12,197到低點10,359點，高低點差距已有1,838點，後市指數逐步震盪打底是比較可能的走勢。

楊遠瀚指出，事件面上，在新冠肺炎疫情發展上，未來1～2週有很高的機會逐步控制疫情，染疫人數可望由高點回落。因此，股市大漲大跌的震盪格局也可望逐步緩和。

新冠肺炎可能影響台股第一季、第二季的企業獲利，但不會改變長期景氣循環方向，尤其像基礎建設、資料中心建置的需求，雖於上半年受到影響，但是後續廠商會加緊建置的需求，屬於遞延而非消失的需求，產業長期成長趨勢更不會輕易受疫情影響。

(工商 )