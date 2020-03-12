疫情升溫，網路反成表演者的最佳舞台！為幫助陷入無戲可演困境的劇場人們，紙風車劇團推出線上劇場「紙風車返笑日」，讓劇場人能夠投稿影片，換取「生存獎金」。日前釋出第二集影片，不只有防疫小常識，還有劇場術語解析，讓戲迷在這波低迷的疫情氣氛中，也能跟著影片角色開懷大笑。

紅披肩、綠洋裝，戴著黑色的墨鏡及尖尖的巫婆帽，紙風車最富盛名的巫婆系列兒童劇角色「巫頂」，是大小朋友皆熟悉的好夥伴。在線上劇場的影片中，她挑大樑作主播，在和「機車製作人」的逗趣互動中，帶出防疫小知識，如「不能戴別人戴過的口罩」；也從製作人與演員的互動短劇，解析劇場人所說的「找飯吃」，究竟是甚麼意思。

巫頂笑說，在舞台上演員都是用臉「找飯吃」，面對疫情凶險，各行各業的朋友也要一起努力找飯吃。而因疫情影響，劇場表演接連取消，讓劇場人不僅惶恐，也陷入沒有收入的困境。線上劇場為此廣邀劇場人，投稿1分鐘創意短片，依據創意感、幽默感及戲劇張力評選，錄取者則可獲3000元的生存獎金，未來更可讓觀眾票選，參加月賽、季賽及年賽，獎金上看30萬。

在線上劇場第二集中，也播放首支入選者影片，由阿忠布袋戲團長投稿，他與布袋戲偶互動，高歌改詞曲目。藝人王彩樺也在片中現身，介紹家中陳設，並呼籲觀眾「勤洗手、戴口罩，盡量少去密閉空間，保護自己才能保護家人。」

(中時 )