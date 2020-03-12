海巡第五岸巡隊12日接獲報案，在小琉球美人洞附近海域有浮潛遊客疑似觸摸海龜。（海巡第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所12日接獲當地民眾報案，在小琉球美人洞附近海域有浮潛遊客疑似騷擾海龜情形，同時附上一段所錄影片，海巡人員追查後，在附近沙灘發現準備離開的嫌疑人，訊後依違反《野生動物保育法》第函送法辦。

12日中午有民眾至小琉球安檢所報案，表示他在美人洞附近海域浮潛拍攝海底生態時，拍攝到一名男性浮潛遊客，竟出手觸摸海龜，還有追逐嬉戲的舉動，讓他非常氣憤，因此馬上將錄到影片送給海巡人員，希望能夠找出影片中的人。

安檢所馬上前往事發附近沙灘比對追查，並發現疑似影片中騷擾海龜的男子，帶回訊問後，男子也坦承不諱，承認騷擾海龜。海巡也將影片送至屏東科技大學野生動物保育服務中心，判定海龜品種為保育類的綠蠵龜。訊後依違反《野生動物保育法》第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

小琉球海洋資源豐富，近幾年保育有成，已成為台灣著名的保育類海龜棲息地，居民也把海龜視為觀光的重要瑰寶。海巡人員除了在岸上立牌，提醒遊客面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，不要騷擾海甩。

海巡表示，依據動保法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

(中時 )