新北市長侯友宜12日至泰山區與里長座談，會中指出「新泰塭仔圳市地重劃」預計今年通過都市計畫變更，此外地政局表示已建立專案網站，供民眾查詢最新辦理進度，確保泰山區污水下水道建設2024年底如期完成。

「能解決的先解決！」侯友宜表示，如有跨局處的問題，局處應整合強化橫向溝通，盡速解決人民問題。

民政局長柯慶忠表示，泰山區列管案件34案，已有24件解除列管，。泰山區長謝文祥與在地里長現場提出更新廣播系統建置、老舊自來水管線、電纜地下化、改善老舊社區積水及停車位不足等議題。

水利局表示，污水下水道工程分4個工程標案，第一標主幹管將於今年八月完工，第三標也已開工施作，未來將陸續發包辦理第二、四標污水工程標案；用戶接管部分，泰山八個里已於去年七月開工，其他地區後續將依污水接管期程辦理說明會，預計2024年底完成全區污水下水道建設。

針對自來水老舊管線汰換方面，水利局表示自來水公司已編列預算約6100萬元「2020至2021年汰換計畫」，明志路一段900mmPSCP管線更生工程現已動工，泰林路二段800mmPSCP汰換工程預計今年10月動工，2021年7月完工。

(中時 )