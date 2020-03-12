想要篩檢遭拒 女子竟在PTT散布假訊息 19:362020/03/12 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女子篩檢遭拒竟在PTT散布假訊息。（資料照/疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局偵查第四大隊接獲中央流行疫情指揮中心轉報，指在批踢踢實業坊上，有民眾發文聲稱「現在只篩檢有出國史、接觸史的，其他被社區傳染的、沒出國接觸等條件不就被放生不給驗，早說政府不管社區傳染的好嗎」的訊息，涉觸犯社會秩序維護法規定。 警方追查，PO文者是北市一名從事服務業的32歲女子，將她約談到案說明，女子供稱，是因為自己想要篩檢，以確認有無遭到感染，卻遭到醫院拒絕，才一時情緒性發言。全案訊後，依社維法函請北市警局移送簡易庭審理。 女子在PTT上聲稱政府不管社區感染，遭認定是散布不實訊息，警方將她傳喚到案後依社維法送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真） (中時 ) #女子 #篩檢 #遭拒 #竟在 #PTT #散布 #假訊息 #篩檢 #北市 #傳染 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 從傳染病歷史 談對文明的衝擊 04:092020/03/08 焦點新聞 臉書po肺炎假訊息 嘉義警逮人 10:532020/03/08 社會 中警抓酒駕無空窗 遵守防疫SOP 04:102020/03/09 地方新聞 居家檢疫廢棄物收取遭拒 環保署長：由清潔人員陪同收取 11:252020/03/09 生活 搭「世堅情」假訊息 陸配造謠疫情失控遭逮 18:122020/03/09 社會 婦傳疫情假訊息 檢方命其支付3萬元 12:322020/03/10 社會 發燒篩檢淪蚊子站 苦往肚裡吞 04:102020/03/11 生活新聞 高醫大攜手普生 研發新冠肺炎全自動快篩試劑 12:532020/03/11 財經 吃肉會卡動物靈？這張X光片據說讓醫生吃素 網笑... 22:382020/03/11 社會 不甩居家檢疫 北市重罰百萬 04:102020/03/12 地方新聞 社會熱門新聞 海陸大戰艦艇兵 海軍司令震怒：通通汰除或撤職 - 社會 獨家／蔡宜芳示愛「完整我」 當晚被帶到摩鐵整合 - 社會 雲林科大研發三合一防疫檢測儀器受矚目 - 社會 蔡宜芳爆哭認愛張益贍 肥宅輸49歲阿伯好沸騰 - 萬象 基隆0確診破功 1新冠肺炎疑為英國返台女 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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