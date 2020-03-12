刑事局偵查第四大隊接獲中央流行疫情指揮中心轉報，指在批踢踢實業坊上，有民眾發文聲稱「現在只篩檢有出國史、接觸史的，其他被社區傳染的、沒出國接觸等條件不就被放生不給驗，早說政府不管社區傳染的好嗎」的訊息，涉觸犯社會秩序維護法規定。

警方追查，PO文者是北市一名從事服務業的32歲女子，將她約談到案說明，女子供稱，是因為自己想要篩檢，以確認有無遭到感染，卻遭到醫院拒絕，才一時情緒性發言。全案訊後，依社維法函請北市警局移送簡易庭審理。

女子在PTT上聲稱政府不管社區感染，遭認定是散布不實訊息，警方將她傳喚到案後依社維法送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

(中時 )