據日本放送協會（NHK）報導，截至當地時間12日下午6時，日本共確診新冠肺炎病例657例，包括日本國內的感染者與遊客等643人，以及乘坐日本政府包機回國的14人。確診病例中並包括死亡的17例。

之前停靠在日本橫濱港的「鑽石公主」號郵輪，確診新冠肺炎的乘客與工作人員共696人，包括死亡7例。

(旺報 )