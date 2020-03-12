餐飲業撐起來！受到新冠肺炎疫情的衝擊，阿秋餐飲集團旗下的「阿秋大肥鵝」太平店，預計3/31提前與房東解約、暫時歇業，現有13位員工將依照勞基法予以資遣。

此外，為了搶救其他分店的業績，阿秋不僅針對醫護、警消、防疫人員，推出便當7折優惠，且研發各種提升免疫力的廣式煲湯；近期還將祭出新優惠案吸客，期盼民眾給予支持，讓餐飲業繼續撐下去！

阿秋餐飲集團執行董事長張榮福，12日下午5點在臨時召開的記者會上表示，進駐太平區「賀緹酒店」內的「阿秋大肥鵝」餐廳，主要是服務飯店內旅客的早餐。不過，太平店因去年受到陸客團來台人數縮水影響，早餐數量從原來400多客驟減至只剩下個位數，因此，餐廳已無法發揮效益。

張榮福進一步表示，阿秋太平店人員，原本規劃調回總店或其他分店服務，但多數員工因距離關係，無法前往總店或分店繼續服務，「公司尊重員工的選擇，無法留任的員工，會依照勞基法予以資遣，目前太平店改由電話預約方式服務。」

張榮福強調，招聘新員工、訓練及淘汰不適任員工，其實是企業的常態，阿秋也會趁這一波疫情期間，作為員工教育訓練，其他同業因關店釋出優秀人才，阿秋也將吸收並汰換較不合宜員工，但相關招募、資遣，會依政府法令辦理。

事實上，阿秋利用疫情期間，不僅加強環境衛生整理、員工教育訓練，並積極開發新市場。如「好運來洲際宴展中心」及「阿秋大肥鵝餐廳」，近期就針對台中各區公私立醫療院所的醫療/防疫、警消人員，推出專屬優惠。只要憑醫療院所、警消的工作證或識別證，可享訂購便當7折優惠。

阿秋還研發新菜單、推出提升免疫力的各種廣式煲湯，以及找回阿秋老味道活動，近期也會推出新優惠吸引顧客；疫情期間，只要來店消費的客人，即享優惠折扣或招待「嗆辣雞翅」或「豆花」1份。

(工商 )