由《格雷的五十道陰影》系列電影女主角達柯塔強生（Dakota Johnson）領銜主演的追夢音樂喜劇《天后小助理》，12日釋出首支官方預告，該片設定在洛杉磯流行音樂圈光彩奪目、紙醉金迷的世界所發生的故事。由《深夜秀》導演妮莎嘉娜卓（Nisha Ganatra）執導，演員卡司除達柯塔強生外，還找來崔西艾莉絲羅斯（Tracee Ellis Ross）、凱爾文哈里遜（Kelvin Harrison Jr.）、冰塊酷巴（Ice Cube）等人共同演出。

《天后小助理》描述流行樂天后葛蕾絲（崔西艾莉絲羅斯 飾）無與倫比的才華和目中無人的自大狂，已經達到了令人難以忍受的巔峰。瑪姬（達柯塔強生 飾）是葛蕾絲工作負荷超載的私人小助理，她總是被葛蕾絲呼來喚去，只能幫她跑跑腿，做一大堆瑣碎的雜事，但是瑪姬仍然希望能夠實現她從小就擁有的夢想，成為一名音樂製作人。當葛蕾絲的經紀人（冰塊酷巴 飾）給了她一個能夠改變她歌唱生涯的選擇時，瑪姬和葛蕾絲就想出了一個計劃，可能可永遠改變她們的人生。電影將於5月8日在台上映。

(中時 )