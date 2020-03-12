高雄市長韓國瑜12日出席岡山本洲工業區的業者座談會，許多業者表達需要口罩、對一例一休制度的不滿，以及建蔽率、空汙管制量等意見。韓國瑜說，市府的立場就是當大家的好朋友，共同來解決問題。

韓國瑜、高雄市議會副議長陸淑美，與本洲工業區的業者代表出席座談會。韓國瑜說，他開會不喜歡一直不斷重複地開，像天竺鼠似的不停打轉，突破不了。對於土地稅，會納入檢討；至於房屋稅，一定會讓市民朋友感受得到。市府為了防疫的決心、經濟的疲軟，對於房屋稅會有一些作為。就像路邊停車一樣，晚間8點以後不收費。

談到公共設施保留地，韓國瑜表示，高市府一馬當先，高市府有膽量，還地於民，有這個勇氣，反省自己。至於怎樣做，才能保障民眾的權利。他請業者放心，他會解決業者提出的問題，並請勞工局協助解決外籍移工的問題。

陸淑美說，她是當地議員，還沒有本洲工業區就已經住在這裡，當初政府提出「高科技、低汙染」政策，引進廠商，許多廠商入駐後感覺被騙了，她笑稱，就像是「被騙上床、生了小孩又不娶我」。

(旺報 )