新北市長侯友宜12日至林口區進行里長座談，里長提出林口常有交通壅塞問題，侯友宜與里長討論，要於林口至五股國道尖峰時段，開放外側路肩行駛大客車，將國道客運納入1280優惠等。交通局長鍾鳴時表示，若要徹底改善林口交通，須中央協助開闢國道新路徑。

林口區去年人口增加數為全市之冠，公園、道路及附屬設施改善、林口交流道週邊路況、環保等議題是關注焦點。針對在地關心的交通問題，侯友宜表示，將與桃園市府協調，並評估開闢道路、拓寬泰山至林口路段或延伸八里環狀高架等，解決長期壅塞困擾。

侯也提及，林口是新北市門面，市府致力讓產業進駐林口國際媒體園區，希望打造現代科技化的意象。湖北里長張文清則指出，林口現有工業區、國際媒體園區及開發中的國際學校，交通問題未來定會更加嚴重。

交通局長鍾鳴時表示，民代蔡淑君日前建議，調整公車路線及研議國道客運納入1280優惠等措施，預計7、8月可將1210、1211統整成市區公車，並納入優惠方案，但林口交流道2處出口改善措施仍有限，應請求中央及跨縣市合作研議開闢國道新路徑，系統性改善問題。

(中時 )