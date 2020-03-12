苗栗市黃姓獨居老翁受社會局委託照護，11日社工聯繫未果擔心老翁發生意外，並報警協助，警方趕赴現場並撞開大門，發現老翁倒臥在浴室內，並送醫救護，幸好經檢查後身體無大礙。

黃姓老翁因患有慢性疾病、行動不便又獨居無人照顧，11日傍晚6點社工聯繫不上，擔心老翁發生意外，便報警求助。苗栗景分局文山派出所警員顧竣允、劉尚豪獲報後，趕赴老翁住家，大門深鎖也無人回應，將門撞開後發現老翁倒臥浴室，幸好他意識清楚。

警方指出，老翁有慢性疾病，10日晚間準備洗澡，脫去衣褲後突然自覺四肢無力，跌臥在浴室地板，無法起身求救。摔倒近24小時警方趕抵現場，立即拿毛毯讓好翁保暖並通知救護車送醫救護。

苗栗警分局長賴銘助表示，處於高齡化社會，同仁家戶訪查時，應更加關心獨居老人的生活起居，民眾家有年長者，若遇有需要協助時，請立即通報相關單位給予妥適的安置與照護。

(中時 )