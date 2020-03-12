美國總統川普領先世界開第一槍的減稅方案細節，遲遲未出爐，市場認為口惠實不惠，加上世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行病，賣壓再度湧現，11日美股三大指數全嚇黑，重挫4.7～5.86％，道瓊工業指數率先淪入熊市，標普500與那斯達克也近在咫尺。然而避險的美國十年期公債殖利率卻連兩天上彈，形成少見的股債雙殺，透露出不尋常的訊號。由於川普即將召開記者會、歐央及各政府也宣布，「不惜一切代價，挽救市場」。投資人買不買單，近日多空將攤牌。

美股11年多頭告終，步入熊市，聳動的標題嚇壞投資人。以華爾街標準，從前波收盤高點，拉回逾20％即視為空頭，道瓊自2月12日歷史高點至今跌逾20％，已符合熊市，標普500與NASDAQ，從2月19日歷史高點回檔約19％，距離空頭僅一步之遙。

而巴菲特受訪表示，近期美國股災並沒有比2008年金融危機或1987年黑色星期一所發生的事來的可怕，因此日前才敢大手筆敲進航空股買單。

另外，全球央行、政府積極救市，繼美國聯準會(Fed)緊急降息二碼後，英國央行也配合政府同日推出的財政擴張政策降息二碼；歐央總裁拉加德表示，將在本周盡快採取措施；德國總理梅克爾更誓言將盡一切努力對抗疫情；而華爾街普遍預期3月18日美國聯準會(Fed)第二度降息，降至0～0.25％的機率超過五成，川普在宣布將薪資所得稅降至0％後，再度放出大招，考慮將釋放400億美元緊急援助資金緩解疫情對經濟造成的衝擊，並宣告政府已做好準備。隨著各國貨幣、財政政策陸續出爐，料將初步穩定崩潰的信心。

底部浮現了嗎，第一金投信指出，如果市場持續看空，以邏輯而言，避險兩大商品美國十年期公債及黃金，理應持續上漲，但這兩天，10年期公債殖利率大反彈，黃金跌2.7％，似乎跟走空背道而馳，究竟股(風險)債(避險)雙殺透露何種訊息？

統計自2009年以來，標普500指數日跌幅超過1.5％，而美國十年期公債殖利率上揚，共發生21次，往後1個月股市依舊呈現震盪，但3個月、6個月、12個月開始大反彈，平均漲幅分別達8.2％、18.1％、27.2％，勝率達8成5以上，且最大跌幅皆在9％以下。

最近一次發生在2018年12月20日，當天美股下跌1.58％，但往後1、3、6、12個月分別漲8.2％、15.7％、19.7％、30.6％。這表示部分資金已從債市先行撤離，轉進擇機低檔布局股市，這或許可以提供投資人一個方向。

再以統計機率分析進場時機，當標普500指數乖離年線達負兩倍標準差之後，若經濟環境類似2000年科技泡沫或2008年金融海嘯，短中期進場的風險仍不低。若經濟沒有陷入衰退或長時間調整，情境類似2011年歐債危機跟2015年油價大跌時進場，爾後之報酬表現相當不錯。以標普500指數11日收盤2,741點，距離年線負兩倍標準差2,707點，僅剩34點，著眼中長期布局者，可分批買進。

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