口罩實名制2.0公布後，多家銀行宣布將網購口罩列為回饋範圍。華南銀行為了展現照顧卡友及支持政府防疫決心，不計成本推出「華南就ｉ罩顧您，OPEN POINT點數FUN心享」活動，只要於3月18日前使用華南具icash2.0功能信用卡(如夢時代icash聯名卡、OPEN POINT超級點數聯名卡及ｉ網購生活卡)，於衛生福利部中央健康保險署網站(eMask口罩預購系統)預購口罩，並於3月19日成功繳費者，除前述產品基本權益回饋外，可再享有5,000點OPEN POINT點數回饋（每戶限回饋一次），若以該點數5,000點可兌中杯美式咖啡35元計算，華南銀行本次活動回饋率已高達159％。

此外，華南銀行再加碼提供防疫用品消費福利，持華南信用卡在全台屈臣氏、康是美等指定藥妝店，單筆刷滿888元登錄就送100元刷卡金，如果還沒有華南具icash2.0功能信用卡(如夢時代icash聯名卡、OPEN POINT超級點數聯名卡及ｉ網購生活卡)，心動不如馬上行動，可到華銀官網申辦。

防疫好康再加碼。7-ELEVEN表示，自3月26日至4月1日止持交易成功取貨序號至全臺7-ELEVEN門市領取口罩，就能享CITY CAFE大熱美買一送一優惠（每筆交易限領一次優惠），喜愛CITY CAFE的粉絲記得於利用電腦／手機預購口罩時，選擇7-ELEVEN取貨。

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