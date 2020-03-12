由兩位奧斯卡金像獎得主提姆羅賓斯、摩根費里曼聯手主演的經典鉅作《刺激1995》長期盤踞 IMDb 最高評價第一名，成為影迷間口耳相傳的影史神作，至今仍無人能動搖它「史上最佳電影」的地位，該片即將重現大銀幕，13日起在台限量20間影院上映。

在台上映25週年紀念重映消息一公布立刻釣出不少鐵粉表態：「此生一定要看的電影，沒有之一」、「雋永、後座力無遠弗屆的好片」、「看過至少100次」、「就算看到會背了，還是要再看一次大銀幕」，更多人表示這部電影有著難以抗拒的魔力，重播必看，而且不管看幾次都不會厭倦，片中諸多關於希望、信念、救贖的哲理，在人生的不同階段來看都會得到很多啟發。

電影《刺激1995》是影迷間口耳相傳的影史神作。（華納兄弟提供）

《刺激1995》改編自作家史蒂芬金《四季奇譚》裡的中篇小說〈麗塔海華及鯊堡監獄的贖罪〉，也是他早期比較罕見的非恐怖小說創作，身兼編導二職的法蘭克戴瑞邦是史蒂芬金的忠實書迷，在累積數年的編劇經驗後，法蘭克動手改寫這個他心目中最扣人心弦的故事，做為他導演長片的處女作，他徹底掌握原著的風格與精神，在忠於原著與適度改編間取得平衡，成功地將史蒂芬金耐人尋味的細膩文字轉化成撼動人心的影像詩篇，連史蒂芬金都承認，《刺激1995》這部電影的成就遠超乎他的預期，也是改編自他小說的電影中，他個人最為喜歡的一部傑出且雋永的作品。

電影《刺激1995》是影迷間口耳相傳的影史神作。（華納兄弟提供）

導演法蘭克戴瑞邦不僅延續了小說出色的敘事風格，以旁白展現那種第一人稱娓娓道來的說故事魅力，更找來被網友公認擁有「最性感嗓音」的摩根費里曼來扮演敘事者「瑞德」，以沉穩的口白帶領觀眾進入高聳牆內的監獄生活，他的磁性嗓音能讓人感受到睿智、慈祥、看透世俗等多重意境，搭配片中讓人深感共鳴的金句連發，令所有觀者為之動容，也就此奠定摩根費里曼「人生旁白最佳代表」的地位，後來更被譽為是「上帝之聲」的男人。

電影《刺激1995》是影迷間口耳相傳的影史神作。（華納兄弟提供）

《刺激1995》也是當代傳奇攝影大師羅傑狄金斯首度獲得奧斯卡金像獎最佳攝影提名的電影，他一向主張攝影工作的重點是擺在劇本和故事上，誠懇地引導觀眾被故事和角色吸引，進而創造出與角色經歷相互匹配的視覺旅程。羅傑狄金斯以人造自然光凸顯牢內場景的壓迫與監獄建築的冷酷，捕捉夕陽光線拍攝近50秒囚犯們在屋頂飲酒的「一鏡到底」鏡頭，更僅用提姆羅賓斯手中手電筒其不穩定的手持光源，完成超高難度的越獄戲碼。多場攝影與表演完美契合的經典畫面，至今仍讓新舊粉絲回味無窮，也奠定了大師擅用光影說故事的攝影美學。

(中時 )