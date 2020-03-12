副總統陳建仁今天表示，雖然新冠肺炎疫情持續在世界各地擴散，但在配合政府政策謹慎防疫的同時，他也希望大家能夠儘量維持正常生活，繼續朝自己的人生目標努力向前邁進。

今天是一年一度的植樹節，陳建仁在臉書表示，上午他特別前往臺中大肚，和小朋友一起種下希望的樹苗，期盼透過這樣的活動，提醒國人同胞對於環境永續發展及生態復育的重視，並使人類和自然生態能夠達成共存共榮的正向循環。

他說，尤其，臺灣擁有得天獨厚的地理生態環境與森林資源，森林總面積將近220萬公頃，覆蓋率佔陸地面積的60％，現今我們可以生活在生物多樣性最豐富的美麗島嶼，都是前人一代接一代的不斷努力所保留下來的。

做為後代子孫，陳建仁強調，我們有責任、也有義務保護森林，持續落實造林、優化生態、守護景觀，順應世界森林永續經營與環境保育的潮流，將大自然與土地的智慧傳承給下一代的子孫。

他也要藉此機會祈求我們的國家能持續根植厚土、抽枝展葉、開花結果，讓我們的家園既健康又美麗，每個人都健康平安，「即使面對很多挑戰，但當大家團結在一起的時候，我們的未來就是像彩虹一樣的燦爛，充滿無限的美好」。

(中時 )