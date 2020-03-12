美國國務院發表的《2019年度人權報告》，提及大陸企圖以商業壓力操控台灣媒體，並對台灣記者採取限制手段。大陸國台辦12日以書面新聞稿回應表示，該說法惡意中傷，充滿政治偏見，暴露了美國政客不可告人、別有用心的政治企圖。國台辦也指民進黨當局勾結西方，炮製謠言，讓美方充當民進黨當局的幫兇，令人不齒。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，該報告涉及兩岸新聞交流的內容，完全是無中生有、顛倒黑白、惡意中傷。

朱鳳蓮說，兩岸新聞交流是增進兩岸同胞相互了解、弘揚中華文化的橋樑與紐帶，是兩岸同胞之間的事，大陸一直並將繼續積極支持兩岸媒體開展交流合作，為台灣記者在大陸採訪提供工作便利。

朱鳳蓮認為，上述報告中充滿違背基本事實和常識的謊言，充滿政治偏見，恰恰暴露了一些美國政客不可告人、別有用心的政治企圖。

朱鳳蓮表示，民進黨當局不擇手段限制兩岸媒體交流，大肆恫嚇、打壓持不同立場的媒體，勾結西方反華勢力炮製所謂「大陸操控台灣媒體」的謠言，美方充當民進黨當局的幫兇，令人不齒。

(旺報 )