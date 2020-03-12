罷韓連署可能遭剔除3萬份？高雄市議員陳致中怒轟高雄市長韓國瑜。(圖/合成圖，本報資料照)

罷免韓國瑜第二階段連署40萬份，日前送交高雄市選委會審核，但副市長兼主委楊雄文在10日表示，要剔除3萬份。也讓罷韓團體非常不滿，認為陳雄文球員兼裁判。民進黨高雄市議員陳致中也痛批，「韓以為惦惦就沒事，這想法完全錯了」。

陳雄文日前面對罷韓團體WECARE質疑他兼任選委會主委身分存在利益衝突，開嗆他跟韓國瑜一樣，自己請辭比較快，但陳雄文以「於法無據」等因素，反嗆罷韓。此外，國民黨新任黨主席江啟臣也表態黨的首要任務就是要救援韓國逾。

陳致中今12日在臉書發文砲轟，「藍中常委提案要求全黨救韓，馬系監委舊案約詢罷韓領銜人，副市長兼選委會主委未審件就嗆聲剔除三萬件連署，甚至已有韓粉揚言如果投票罷免過關將會有驚人之舉⋯」、「如果韓國瑜以為惦惦裝乖圖謀矇混？」，「那就錯了，誰會是下一個豬隊友？每多一個，罷韓聲浪就高一分！」

(中時電子報)