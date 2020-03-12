鍾南山對歐洲醫學會表示，鑽石公主號上近20%乘客感染確診，以及香港康美樓社區感染，其原因可能通過排氣管道或淋浴蓮蓬頭傳播病毒。（圖／中國青年報）

大陸中國工程院院士鍾南山近日在與歐洲視訊會議中表示，從香港康美樓出現2宗確診病例和日本鑽石公主號上多名乘客感染，這種社區感染現象，估計有可能是淋浴蓮蓬頭或排氣管洩漏傳播病毒所致。

據《東網》報鍾南山向歐洲呼吸學會以視訊會議介紹大陸新冠肺炎防疫情況時表示，近日研究發現，從患者的糞便、尿液、血液中，存在傳染性的病毒，但仍不清楚糞便或尿液是否造成呼吸道傳染。而在鑽石公主號上有近20%乘客感染確診，以及香港康美樓社區感染，其原因可能通過排氣管道或淋浴蓮蓬頭傳播病毒。

他表示，最早證據顯示出現「人傳人」病例是廣東深圳的一個家庭，他們在1月10日發病。有關部門追查感染源發現，有6名家人曾在武漢居住或與武漢人接觸，返回深圳後確診，他們的另一名家人未去過武漢，但亦被確診感染。

此外，報導說，鍾南山及其研究團隊周一（9日）至下月30日推出新冠肺炎網絡課程，免費向社會各界介紹疫情情況、預防和經驗等知識。課程內容將分為6大範圍，全面講解疫情的各種知識。

鍾南山周四下午出席廣州市政府新聞發布會時指出，目前主要問題是防止境外輸入，境外輸入病例大多為無病症患者，應要求他們接受入境14日隔離及進行核酸檢測。他表示，相比常規人工進行咽拭子採樣，使用機器人採樣可以保護採樣人員，採樣更具規範性。

他同時回應有康復患者出院再度感染，稱從病原學角度來看，治愈的病人已有抗體，對新冠病毒有很強的殺滅作用，所以重複感染機會很少，且未出現他們的家屬被感染的情況；除非有極個別未痊愈，可能會再感染。

(中時電子報)