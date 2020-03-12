彰化縣政府是中部縣市第一個和慈濟基金會合作備忘錄，雙方將在五大領域跨界合作。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美和政慈濟基金會執行長顏博文簽署合作備忘錄。（吳敏菁攝）

「哪裡有需要，就看得到慈濟人」彰化縣政政府是中部縣市第一個和慈濟基金會合作備忘錄，雙方將持續進行「慈善關懷」、「防災教育」、「救災合作」、「生態環保」、「公益人文」等，透過這五大面向的跨界合作，深入鄉里，關懷有需要的鄉親。

縣長王惠美表示，慈濟所有師兄師姐，在證嚴上人的感召之下，出錢又出力，除了長期推廣及力行環保，也持續深入家戶，包括ABC關懷據點，照顧長輩不遺餘力，哪裡有緊急需要幫忙的地方，就看得到慈濟人在現場幫忙。深入了環保、生態、日照、長照、救災等各領域，為社會注入善的能量。

王惠美表示，這次簽署合作備忘錄，縣府與佛教慈濟基金會，一起做善事，政府資源有限、民力無窮，公私部門物資加以整合，創造更多服務新的績效。

慈濟基金會執行長顏博文表示，縣長王惠美積極想為彰化做更多事，推動「安穩家園、美善社區」，針對中低收入戶、獨老、居家行動不便長者進行居家修繕，捐助清寒學子獎助學金等，從需要的社區開始，結合慈濟志工能量，一個社區接一個社區，彌補不足的角落，讓家園更美好。

王惠美表示，「慈善關懷」，協助有需求獨居長者、身障居家環境。「防災教育」落實到家戶。「救災合作」結合科技和資源。「生態環保」慈濟做出了最典範、「公益人文」則以創意、創新、創生的策略規劃，共同培育優質青年與人才。

(中時 )