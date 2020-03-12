高虹安PO文引來Summer不滿，留言表示對這樣的質詢方式失望。(取自臉書)

新科民眾黨立委高虹安，今日在臉書談到故宮質詢，其中一句「蕭敬騰feat.故宮翠玉白菜居然只有1792觀看數」，引來蕭敬騰美女經紀人Summer不滿，認為高虹安質詢方式「攻擊了蕭先生，實在失禮」。稍早高虹安已將該PO文刪除。

Summer在留言中直言今日看到高虹安質詢方式，感到十分失望，稱蕭敬騰出道12年以來因受大家喜愛，而充滿感恩，為了回饋社會，這12年來從未停止對公益付出，故宮一案也是如此，蕭敬騰沒有收取費用，花了時間幫忙錄製影片，只為了出一份力量，讓更多人接近文物。

「您的質詢方式間接攻擊了蕭先生，實在失禮。」Summer又稱高虹安如此的質詢，只會讓他們未來為社會付出時產生疑問與恐懼，並再度強調對高虹安的失望，期盼高虹安能發揮專長，做真正對社會有意義的事。

對此，高虹安稍早也悄悄將PO文刪除，一切宛如船過水無痕。

(中時電子報)