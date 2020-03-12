今早NBA球員確診新冠肺炎，因此NBA全面停止賽事，中職引以為戒，中職會長吳志揚表示，若有球團或聯盟工作人員確診新冠肺炎，最壞打算便是停賽。

中職在3月5日召開首次防疫會議時便宣布，要求球員及工作人員量體溫，每日進行健康管理紀錄，並留意家族的旅遊史進行回報。吳志揚表示，「中職規模不大，很難避免更嚴格標準，主要球員、教練若有人確診，各隊都會接觸到，屆時可能做出停賽決定。」

吳志揚表示雖然誰都不希望確診，但必須做最壞打算，若有人確診很可能取消球賽。同時中職開幕戰也為了避開清明節傳染高峰期，將比賽延至4月11日開打，而明日開始的官辦熱身賽以及二軍賽程，都將採閉門比賽，觀眾只能透過轉播收看。

此外吳志揚也表示，由於台灣、日、韓各國職棒都延期開幕，賽程太過緊湊，因此今年冬盟賽事很大機率取消，甚至有常參加的球隊已表態今年不參加冬盟了。

(中時 )