吳宗憲對憂鬱症患者的建議被抨擊。（翻攝三立）

綜藝大哥吳宗憲發言再爆爭議，日前他在三立《綜藝大熱門》時指出憂鬱症患者都是因為「不知足」，引發網友出征、各界撻伐，要他不懂就閉嘴，連小燈泡的媽媽、時代力量立委王婉諭也在粉專發文表示，很遺憾如今社會還有這種對憂鬱症不了解的輕率發言，認為這種話非但是對患者的進一步傷害，更是混淆社會大眾對於憂鬱症的認知，甚至是污名化。吳宗憲對此無奈表示：「我只想問一句，請問王立委是看新聞報導所做的評論，還是已經看過我的節目？答案應該很清楚，我又變成受害者了。」

吳宗憲先是不滿回應：｢你們有看過整集節目嗎？以媒體的角度當然是激化對立對你們最有利，所以這世界上就沒有公理正義了，尤其是你們最喜歡斷章取義！」他解釋節目原意是鼓勵憂鬱症病人往正面看，珍惜自己擁有的，不要只往負面想，呼籲大家不要曲解他，也忍不住感嘆：「台灣難道網友配合媒體來霸凌我們這些人嗎？」

被網友出征抨擊的吳宗憲說自己「不委屈」，但強調：「我真心誠意希望憂鬱症的朋友可以更好更進步，這就是我的期盼！」並表示，不只是憂鬱症的人，我們一般人也是一樣，應該多多感受一下擁有的，而不是一直傷感失去的，「這個難道不對嗎？」

還原該段播出節目內容，造型大師李明川分享他斜槓跨界做花藝的心情，是因為做花藝很療癒，他說之前自己失眠、憂鬱症，「我用花藝療癒我自己，也希望用花藝療癒大家」。吳宗憲一聽，就鼓勵他：「你幹嘛憂鬱症呢？我跟你講吼，三個字，所有憂鬱症的患者仔細聽著，憂鬱症的原因都是因為這三個字，你理解以後就過關了，都是因為⋯⋯聽好了喔，都是因為不、知、足！生命當中要想的是擁有的而不是失去的。人家左腳截肢的，想說還好我還有一隻右腳，是不是？ 右腳截肢，想說還好我還有第三隻腳。要想著擁有的部分，而不是要想著失去的部分」。

(中時 )