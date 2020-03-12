新冠肺炎疫情蔓延，香雞城今（12日）在臉書宣布，面對新型冠狀病毒疫期，香鷄城面對了極大的挑戰，「新店中正店」將於4月19日起無限期停止營業，「新莊龍安店」則維持正常營運。

香雞城公告指出，在疫情延燒的期間，能有更多的時間與空間可以思考往後的方針，感謝一直以來支持香鷄城的雞迷們，希望能走的更穩更好讓共同的回憶持續下去，也希望所有人都能渡過這個難關。

(中時 )