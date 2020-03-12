不敵新冠肺炎 香雞城「新店中正店」4月19日停止營業 20:142020/03/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香雞城今（12日）在臉書宣布，面對新型冠狀病毒疫期，香鷄城面對了極大的挑戰，「新店中正店」將於4月19日起無限期停止營業。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，香雞城今（12日）在臉書宣布，面對新型冠狀病毒疫期，香鷄城面對了極大的挑戰，「新店中正店」將於4月19日起無限期停止營業，「新莊龍安店」則維持正常營運。 香雞城公告指出，在疫情延燒的期間，能有更多的時間與空間可以思考往後的方針，感謝一直以來支持香鷄城的雞迷們，希望能走的更穩更好讓共同的回憶持續下去，也希望所有人都能渡過這個難關。 (中時 ) #香雞城 #新店中正店 #營業 #新莊龍安店 #疫情 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 生活熱門新聞 彰化縣第一炮！30家醫院全面禁止探病 硬闖要罰1萬5 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 確定回不了長榮！郭芷嫣臉書留25字 網：可憐哪 - 生活 「女兒學歷高不可能主動」 宅神一句話酸爆蔡宜芳爸 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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