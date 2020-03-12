新冠肺炎（COVID-19）疫情已淪「全境擴散」，WHO更承認新型冠狀病毒已造成大流行，全球確診數飆破12萬，死亡數高達4,600例。尤其義大利新型冠狀病毒蔓延災情繼續向上竄升，儼然成為繼武漢後的下個重災區。台大化學系助理教授 徐丞志再次做出最新疫情趨勢圖，斷言義大利有2個結局，而韓國的疫情有望在3月底收尾。

徐丞志日前已運用簡化的高中動力學模型，模擬出新冠肺炎未來發展趨勢，昨（11日）再次利用動力學模型來預測這陣子疫情呈現猛爆性增長的兩大國，南韓及義大利。徐丞志把流行病學中的 SIR model 簡化成 「S（susceptible）+I（infected）→ 2I」的形式，研擬出南韓和義大利全境內「每日」的新增確診人數，累加後再畫成「逐日累積確診數」。

徐丞志表示，初步結果看來，韓國有一定的機會在三月底前收尾（指的是不再有顯著新增確診數）。徐丞志發現，韓國這次並未實施類似武漢的強力封城手段，僅靠管制大型集會活動，而韓國的高峰期（2/26 – 3/8，共 12 天），比武漢疫情（約 18 天）還來得稍短，達到不錯的防疫效果。

徐丞志表示，韓國的高峰期比武漢疫情還來得稍短，達到不錯的防疫效果。初步結果看來，韓國有一定的機會在三月底前收尾。（圖／美聯社）

徐丞志推測2大主因為：南韓的醫療照護量能尚未到整個崩潰的程度，以致於大部分有症狀的患者能在醫院接受隔離治療；另一點則是，南韓此次傾全國之力去拉大實驗室檢測量能，並針對所有可能的感染者進行全面病毒篩檢，盡可能在最早時間點就把有感染力的人找出來進行隔離，有效減少峰寬。

徐丞志指出，這同時也說明「高精確度、高通量」的實驗室檢測技術，搭配有效的隔離，在現代化高度都市化的人類社會中，絕對是對抗新型傳染病的最佳武器。因此，預估韓國新冠肺炎災情會愈趨緩，只要不要有其他大城市再爆發大規模疫情，有望在三月底就收尾。最後的確診人數大約會落在一萬人以內。

至於義大利，徐丞志就沒那麼樂觀了。他指出，義大利的確診數增加的速度，在上周已經跟韓國產生死亡交叉，不幸地開始往湖北的情況走去。在參酌湖北以及南韓的情況後，徐丞志推斷出義大利新冠肺炎2個最終結局。

在參酌湖北以及南韓的情況後，徐丞志推斷出義大利新冠肺炎2個最終結局。（圖／美聯社）

●第一個是樂觀情況（optimistic scenario）：

徐丞志表示，假設義大利本周開始的「全境封鎖和封城隔離」有效，然後抓 高峰期12 天（參考韓國），推估最終確診數為 50,000 人，單日確診最高峰出現在3月16日 ，最高峰時，每天大約確診 3,000 人。每日新增數到四月初時會逐漸停止增加。

●第二個是悲觀情況（pessimistic scenario）：

徐丞志指出，這狀況有點類似湖北，爆發疫情的區域在全面封城後要過約2周才達到高峰期，但是在預測曲線上他的高峰期又比當初我在對中國的預測曲線要略長一些，象徵在全境封鎖後依然有人傳人的情況。在這個預測曲線上，最高峰出現在 3/22 前後幾天，單日新增達到 6,000 人，總確診數恐來到 100,000 人，並且要到四月中之後才會停止增加新確診人數。

徐丞志說，若以悲觀的情勢來看，義大利最後總確診數會來到十萬人，已經超過中國現有的總確診數。他強調一點，確診數的上限往往是由「檢測量能」來決定的，也就是說，由於義大利的人口數跟湖北省差不多，除非鄰近的歐盟國家協助義大利進行臨床檢體的檢測，不然「每天噴出4千例確診」也是有難度的。

最後徐丞志強調，若確診數沒到預期的高點，也不代表疫情不嚴重，而是受限於技術而無法得知事件的全貌，而無法作出最有效的決策。所以高精度檢測技術的量能，很大程度上也反映了一個國家的國力和科技實力。