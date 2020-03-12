台南市左鎮國小迎百周年校慶，暖身活動體驗西拉雅先民生活。（台南市左鎮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮國小原訂4月11日舉辦百年校慶活動，因應新冠肺炎疫情蔓延，決定延至6月24日舉辦，但百年校慶暖身活動仍照常舉行，左鎮國小師生日前在操場舉辦西拉雅文化體驗活動，師生玩得意猶未竟。

左鎮昔日稱為「拔馬」，是西拉雅族新港社群支社之一，左鎮國小致力於西拉雅文化傳承，舉辦西拉雅文化體驗活動，讓學生了解百年校史中先民的生活。

體驗活動內容「逐鹿拔馬~西拉雅獵人抓鹿競技」，讓師生在學校的草地操場進行仿西拉雅先民的獵鹿大地遊戲活動，小朋友有的戴上鹿角頭飾當梅花鹿，擔任獵人的小朋友在追逐中若能取得鹿角頭飾則視為抓到梅花鹿。有幾位小朋友身手了得，可以一次抓到2隻鹿，成果豐碩。

接下來的幾個月，校方還會陸續舉辦「西拉雅扛山豬接力大賽」、「西拉雅香蕉葉之滴水不漏」及「西拉雅傳統射箭比賽」，讓小朋友藉由體驗，更深入了解西拉雅文化，也為左鎮國小百年校慶持續暖身。

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