因應口罩實名制2.0上線，中國信託商業銀行推出「中信罩你」活動，於首波試營運線上預購口罩繳費期間，中國信託銀行提供刷卡、帳戶付款兩大優惠。刷中信卡幫民眾買三片省一片（每戶回饋5元刷卡金）、透過My Way臺幣數位帳戶轉帳完成付款，更享三片口罩含運費共22元之全額回饋，方便客戶防疫期間不出門亦可於線上開立數位帳戶及轉帳購買口罩。

中信銀行分析內部數據發現，全民防疫帶動金融、支付、購物、餐飲及娛樂等五大消費項目出現改變。在金融服務上，今年2月線上轉帳交易次數較去年同期增加約5成，線上換匯及基金申購交易次數相較去年同期成長逾3成，客戶線上換匯不僅可享中信銀行提供之匯差、樂退GO基金申購免手續費等優惠，亦可參與線上轉帳抽獎活動。

在支付、購物、餐飲及娛樂方面，因防疫需求減少實體接觸，今年2月以中信卡綁定行動支付消費金額占比較上（1）月成長15％，四大電商平臺（Yahoo、PChome、momo、蝦皮）今年2月消費金額較去年同期成長逾4成，藥妝醫療今年2月消費金額亦較去年同期成長近5成，影音平臺及外送平臺消費金額則皆有近2成的成長，顯示全民防疫帶動網路交易熱絡。

中信銀行陪伴全民共同防疫，中信卡提供包括Yahoo、PChome、momo、蝦皮等電商分期及消費滿額回饋，屈臣氏最高13％回饋，foodpanda、UberEats等外送平臺免服務費及現折優惠，CATCHPLAY＋、愛奇藝等影音平臺單片租借及月租方案折扣等多項優惠。

(中時 )