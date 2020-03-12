截至3月11日，大陸國家藥監局已先後應急批准16個新冠肺炎檢測試劑，包括10個核酸檢測試劑、6個抗體檢測試劑。

12日的大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會，大陸國家藥品監督管理局藥品監管司司長袁林透露，根據大陸國家醫療器械應急審批程序，已有16個新冠肺炎檢測試劑，先後通過國家藥監局應急審批。

袁林並指出，核酸檢測試劑的日產能達到近260萬人份，抗體檢測試劑的日產能近100萬人份，不僅擴大新冠病毒檢測試劑的供給能力，也保障疫情防控的需求無虞。

(旺報 )