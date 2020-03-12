陸官方已批准16個新冠肺炎檢測試劑 20:112020/03/12 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家藥監局已批准16個新冠肺炎檢測試劑。（取自文匯報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至3月11日，大陸國家藥監局已先後應急批准16個新冠肺炎檢測試劑，包括10個核酸檢測試劑、6個抗體檢測試劑。 12日的大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會，大陸國家藥品監督管理局藥品監管司司長袁林透露，根據大陸國家醫療器械應急審批程序，已有16個新冠肺炎檢測試劑，先後通過國家藥監局應急審批。 袁林並指出，核酸檢測試劑的日產能達到近260萬人份，抗體檢測試劑的日產能近100萬人份，不僅擴大新冠病毒檢測試劑的供給能力，也保障疫情防控的需求無虞。 (旺報 ) #檢測試劑 #檢測 #大陸 #國家 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #藥監局 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 兩岸熱門新聞 鍾南山：全球疫情可在6月結束 但有個重要的條件 - 兩岸 鍾南山：蓮蓬頭與排氣管可能傳播新冠病毒 - 時政 陸官方已批准16個新冠肺炎檢測試劑 - 兩岸 - 旺報 美指陸操控台媒 國台辦：惡意中傷充滿政治偏見 - 兩岸 - 旺報 胡錫進：艾芬《發哨人》沒必要刪 刪帖絕非萬能 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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