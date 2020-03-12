桃園市提供每月800點敬老愛心卡，讓銀髮長輩搭車、運動，但議員直言從編列的預算不到1成，可看出使用效率低，全因可用通路受限，叫車不易、跟子女「搶盡孝」，月底一到就歸零，長輩根本「看得到用不到」，除建議改為年底再結清，也要求增加用途，包括長青學苑學費、文化局藝文活動門票等，讓長輩活到老學到老。

議員林政賢指出，現行敬老愛心卡每月800點，1年總計9600點，但每月餘額不得延續，希望推動成每半年給5000點，或每3個月給2500點，讓點數可以累積、1年內使用完畢，不該每月點數歸零，餘額可以延續才真正照顧老人。

議員黃婉如說，大部分長輩都用於搭車，但愛心計程車車輛少，且100元只補助36點、100元以上才72點，杯水車薪，且許多兒孫都會盡孝心負責載送，措施根本是跟子女「搶盡孝」，且每月結清彷彿「開餐廳怕人家吃」，呼籲擴充使用範圍，像是長青學苑、松柏學苑的學費，讓老人家活到老學到老。

議員褚春來和涂權吉都直言愛心計程車疑因申請補助手續繁複，不少長輩反映計程車運將不太願意載，車子不好叫，呼籲簡化手續，不要讓長輩有被排斥感。議員李家興更說，特別時間要有特別做法，呼籲可以放寬點數可以買口罩。

議員簡志偉則直言，全市65歲以上長輩達27萬3千多人，其中25萬餘人持有敬老卡，每人每月800點，1年約要24億元，但社會局僅編列2億元，不到1成，可見使用率低落，呼籲增加使用範圍，像是增加文化局藝文活動，風景管理區則簡化上網預約程序，最好能持敬老卡就能現場兌換門票。

社會局指出，桃園針對銀髮長輩提供冠全國的三節禮金一年7500元，愛心敬老卡使用率和使用範圍也優於其他縣市，原設計希望長輩每月都平均運動、外出，不要過於集中，未來運用範圍會逐步擴充。

(中時 )