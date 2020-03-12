《男盜女很賊》主角王為、邱逸峰、陳幼芳。（緯來電影台提供）

邱逸峰在緯來電影台全新電視電影《男盜女很賊》被黑吃黑，現實生活也接過不少詐騙電話，但邱媽媽接到電話的反應卻讓他哭笑不得：「我媽一聽就是詐騙的，事後還打來跟我炫耀她沒上當」！倒是邱逸峰自己接過詐騙集團，對方用廣東腔想詐騙，熟稔廣東話的邱逸峰，竟用廣動話反問：「你識不識廣東話勒？」反把對方唬得一愣一愣！

邱逸峰的表演師承已故劇場大師李國修，他這一年多來除了舞台劇演出，也在北京當副導演、訓練當地演員，他說：「因為國修老師的系統大陸很感興趣，對他們而言是新鮮的表演方式。」這回在《男盜女很賊》飾演自以為聰明的笨蛋，跟王為兩人惹上黑道大哥，準備黑吃黑。現實生活也碰上有趣的詐騙故事，他大笑說：「我媽有次接到詐騙集團的電話，對方想裝成我的聲音說很痛、快救我，我媽聽完，冷靜回的答：齁！打死他，大力一點，越大力越好。原來那聲音完全不像我，根本騙不倒媽媽」。

而邱逸峰的被詐經驗也充滿戲劇性，他說：「對方打來說是香港六合彩中心，將提供一組黃金會員給我；我一聽就知道是騙人，馬上用廣東話重複對方的問題並反提問，沒想到對方竟然又重複一樣的台詞，除了照稿念完全拿我沒轍」。原來從小在姑姑家長大的邱逸峰，因姑爹是廣東人而練就一身流利聽說能力。

首次與邱逸峰飾演耍笨兄弟的王為，兩人一搭一唱默契十足，片中情節碰上專門乾洗詐騙的女騙子，王為苦笑說：「沒被色誘過，倒被女鬼半夜糾纏，被壓後準備爬起，竟再被壓了第二次動彈不得，比拍戲還有戲」。王為記憶猶新地說：「兩年前住在三重較偏僻的地方，15坪才6500元，住沒多久就發現那房子不乾淨；某次是大約晚上十點，聽到外面長廊有高跟鞋的聲音，第二次是睡著時被壓無法動彈，醒來時驚嚇莫名，後一轉身準備爬起來，那個當下我又被定住了，等於再被壓一次，我睜著眼，感覺頭髮從我左臉邊滑下來，還能看到頭髮，是最恐怖的一次」。

輕鬆喜劇《男盜女很賊》4月5日晚間9點緯來電影台全台首播，由導演朱峰執導，邵翔、小蠻、阿喜、王為、邱逸峰、張銘杰、陳幼芳共同主演，劇中人物都是現代社會一般階層不同領域的人，為了一筆贓款，大家開始爾虞我詐的展開一系列計中計發生的趣事。首次與邱逸峰合作的王為，飾演耍笨兄弟，王為說：「要認真不刻意裝傻，單純的反應才不會顯得故意耍笨，但對我倆而言，最難的不是耍笨，反而是吵架，戲裡不停答嘴鼓製造喜感，可我們倆私下從不跟人爭吵，都是心平氣和好好講，不過培養吵架默契不難，只要邱逸峰抓住我的下巴，我就知道該停了」。

(中時 )