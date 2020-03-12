第七部曲 馬王政爭 國民黨再度交出政權

馬英九的無能在第一任展露無遺，2012年好不容易驚險過關，馬英九仍然恣意而行，加速國民黨敗亡的腳步。2013年的馬王政爭成為最後一根稻草。奇怪的是，馬英九知道要當全民總統，卻不曉得要做全黨總統，身兼黨主席卻不知團結黨內同志，搞得黨內四分五裂，寧願用國家資源餵養親綠人士，卻嫌當初抬轎的藍營人士臭又沒水準，想整肅黨內異己，偏偏手法拙劣，沒扳倒對方，反遭對手將軍，2014太陽花學運成為國民黨的催命符，在裡應外合之下，國民黨自此江河日下，2014年縣市長選舉大敗，連一向藍得出汁的台北市都被怪醫拿下，馬又沒有把握剩下的任期，2016年總統選舉，長期執政的國民黨竟然沒人敢出來應戰，中間還演出換柱風波，蔡英文最後輕鬆當選。

民進黨充分運用完全執政的絕對優勢，利用黨產會、促轉會等單位刨國民黨的根，國民黨黨產遭涷結，被笑稱連駡蔡英文的廣告都要蔡英文簽名才能播出，因為錢都被民進黨牢牢掌握。

黨主席無人關注 國民黨還有未來？

國民黨本來是沒機會，沒想到蔡英文執政成績比馬英九還差，給了國民黨一個反攻的機會，加上韓國瑜迅速從南方崛起，2018年縣市長選舉國民黨莫名其妙大勝，全黨上下以為2020大選穩操勝券，只是國民黨老毛病不改，結了疤就忘了痛，馬上陷入無止境的內鬥，高層私心自用，彼此卡來卡去，最後落得慘輸收場。

2020民進黨再度完全執政，國民黨危如累卵，以民進黨趕盡殺絕的作風，百年大黨正面臨滅頂危機，但國民黨仍不知團結，繼續鬥來鬥去。國民黨內鬥30年，民眾早已厭倦，連媒體都失去胃口，國民黨主席選舉彷彿不存在，少有人關心，你說這樣的國民黨還有未來嗎？

(中時電子報)