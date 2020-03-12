新冠肺炎在美國亂竄，美國職籃（NBA）也中標。猶他爵士中鋒高貝特（Rudy Gobert）周三確診感染新冠肺炎，與奧克拉荷馬雷霆的賽事被迫取消，NBA當局隨即做出斷然決定，宣布本季剩餘賽事無限期停賽，專家估計停賽將造成聯盟至少好幾億美元的損失。

2020年球季對於NBA而言無疑是屋漏偏逢連夜雨，前不久才發生傳奇巨星布萊恩墜機殞落的憾事，現在又發生受疫情干擾賽季可能全面喊停的決定。

其實最近NBA就已因疫情升溫而風聲鶴唳，金州勇士隊做出不讓球迷進場封館比賽的應變措施，其他球隊也有比照辦理的心理準備。

周三爵士作客奧克拉荷馬的比賽，比賽因不不明原因延後半個小時，而就在跳球前幾秒，雷霆醫療團隊人員突然衝上場與裁判咬耳朵，兩隊球員不久後便迅速走回休息室，球賽宣布取消。

爵士發布聲明表示，取消球賽主因是隊上一名球員經篩檢後確認感染新冠肺炎，球團雖未公布球員姓名，但後來媒體進一步瞭解後確認確診患者為中鋒高貝特。高貝特日前受訪時，才剛發表不用擔心新冠肺炎的評論。

NBA官方立即宣布無限期停賽，並從周四起實施，不過周三最後一場比賽沙加緬度國王對紐奧良鵜鵠也在官方作出宣布後取消。

聯盟當局發表聲明指出，「NBA將在停賽期間思考新冠肺炎干擾下的未來因應策略。」

NBA賽季被迫縮短並非頭一遭，最近一次是在2011年，當年因勞資談判破局球季例賽只打了66場。

不過，若這次剩餘賽事都取消，對NBA的衝擊將遠大於2011年。專家指出，考量票房、電視轉播權利金與贊助，NBA因停賽造成的損失至少達數億美元。

今年由於與中國政府關係鬧僵，據悉NBA就因此損失好幾百萬美元的營收。

(工商 )