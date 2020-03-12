新冠肺炎疫情延燒，國內已有不少餐廳受到衝擊停業，就連睽違20年重出江湖的香雞城，似乎也受到影響，香雞城12日在臉書公告，新店中正店4月19日起無限期停止營業，但新莊龍安店維持正常營運。

撐不下去！香雞城新店中正店4/19起停業，新莊龍安店正常營運。（圖／香雞城臉書）

2018年開幕的香雞城新店中正店，12日在官方臉書上宣布，由於新冠肺炎的因素，將於4月19日起無限期停業，4月開始，也會縮短營業天數，並僅提供外帶服務。

根據公告中內容，「面對新型冠狀病毒疫期，香雞城面對了極大的挑戰，這讓持續不斷向前邁進的我們反思，目前的營運模式是否符合時代變遷，我們相信這個時期正是需要緩下腳步，好好思考品牌未來方向的時候」，因決定收掉新店中正店，而新莊龍安店則是維持正常營運，「讓我們能在疫情延燒的期間，能有更多的時間與空間可以思考往後的方針」。

1984年創立的香雞城，是許多5、6年級生的童年回憶。（圖／香雞城臉書）

1984年創立的香雞城，是許多5、6年級生的童年回憶，店內的「手扒雞」是最大特色，經過時代變遷和連鎖快餐業的崛起，香雞城在市場競爭中慢慢消失於台灣，經過多年籌備之後，終於在2016年重返市場，

重出江湖的香雞城是由第3代、也是品牌經理陳巧瑜經營，食材方面，手扒雞採用台灣土雞，再刷上由爺爺傳承下來的經典烤醬，加上採用多工序加上法式低溫烹調烤法，更能將肉汁能鎖在雞肉裡，首先開設新莊龍安店，然後又再於2018年開設新店中正店，目前在台灣共計兩家門市。

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(中時電子報)