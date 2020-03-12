10支F1車隊本周抵達墨爾本，準備參加15日的澳洲大獎賽，未料麥拉倫車隊今天宣布因為有成員確診感染新冠病毒，退出本次賽事，車手塞茲（Carlos Sainz）與諾瑞斯（Lando Norris）都不會出賽。

麥拉倫聲明表示，「由於有一位車隊成員被驗出感染新冠病毒，我們將退出2020澳洲大獎賽。這位成員開始出現相關症狀，一經確診就接受隔離，將於當地的醫療院所接受治療。」

(中時 )