麥拉倫車隊成員染新冠 退出澳洲大獎賽 20:262020/03/12 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F1車手諾瑞斯因為所屬的麥拉倫車隊有成員確診新冠病毒，宣布退出周日的澳洲大獎賽。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10支F1車隊本周抵達墨爾本，準備參加15日的澳洲大獎賽，未料麥拉倫車隊今天宣布因為有成員確診感染新冠病毒，退出本次賽事，車手塞茲（Carlos Sainz）與諾瑞斯（Lando Norris）都不會出賽。 麥拉倫聲明表示，「由於有一位車隊成員被驗出感染新冠病毒，我們將退出2020澳洲大獎賽。這位成員開始出現相關症狀，一經確診就接受隔離，將於當地的醫療院所接受治療。」 (中時 ) #F1 #麥拉倫 #澳洲大獎賽 #新冠病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒源自哪 專家仍無法確認 04:102020/03/11 焦點新聞 快篩抗疫 醫籲試劑敏感度要高 04:102020/03/11 地方新聞 陸學者：新冠病毒持續繁殖時間 可達37天 13:402020/03/11 兩岸 由於新冠病毒疫情 美國暫停對外國藥廠的檢查 21:132020/03/11 國際 梅克爾語出驚人：德人口60％－70％會染上新冠病毒 21:222020/03/11 國際 為免新冠病毒疫情影響偵訊人員安全 金山警設置戶外偵訊處 21:522020/03/11 生活 新冠病毒與SARS相似 易存活「塑料、不鏽鋼」最長達3天 23:302020/03/11 生活 新冠病毒持續繁殖時間 可達37天 04:092020/03/12 焦點新聞 新冠病毒揪出了誰在逛醫院 04:102020/03/12 時論廣場 陸專家：新冠病毒傷睪丸 確診男性應做生育力檢查 14:182020/03/12 兩岸 體育熱門新聞 Rudy Gobert確診新冠肺炎 陸媒：這6支球隊慘了 - 體育 全英羽球賽》周天成逆轉勝 8強有望對同胞 - 體育 全英羽球賽》戴資穎首輪倒吃甘蔗 賞陸將個位分數 - 體育 轉播爵士突喊卡 台灣主播也傻眼 - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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