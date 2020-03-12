台南山上花園水道博物館蘭展，結合蘭花與古蹟特色。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上花園水道博物館不僅有歷史古蹟，還有廣闊的戶外空間及豐富的自然生態，配合台南市政府國際蘭展「遍地開花」活動，水道博物館華麗變身，花藝師利用竹子、枯枝與蘭花，巧思妝點快濾筒室及送出唧筒室，遊客觀賞歷史建物時，也能兼賞蘭花花藝之美。

在OTTO花藝工作室的張瑛蘭老師妙手下，水道蘭展現已完成布展，張瑛蘭以「蘭，香草也；蒔，種也。」為設計概念，利用大自然素材竹子、枯枝為架構，讓蘭花攀附其上，代表蘭花在物換星移中，以不同的姿態容貌繼續綻放，如同水道博物館整修後華麗變身，也象徵台灣這塊土地「大地共生」的美好概念。

水道博物館園區廣闊，有蔥鬱樹林、草皮，遍植草本開花植物，古蹟建物及戶外花園都是民眾拍照打卡景點。博物館區B館（快濾筒室）後方一棵大雀榕，近日也正在更換新葉，嫩綠暗紅的新葉在枝頭迎風招展，乾枯黃扁的老葉則隨風飄落，令人心曠神怡。

台南市文化局也推薦遊客順遊賞木棉花祕境，位於台1線往潭頂方向的南138線上，綿延近1公里的木棉花道最近正盛開，距離博物館不到10分鐘車程，值得遊客順道一遊。

(中時 )