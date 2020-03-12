新冠病毒在歐洲迅速擴散，疫情最嚴重的義大利單日死亡人數激增30％以上，政府下令除超市、食品店、藥房之外，全國商店一律關閉。德國總理梅克爾則警告，德國人口恐多達7成感染新冠病毒。

德國總理梅克爾11日在記者會上提出警告，可能高達70％人口會感染新冠病毒，相當於5,800萬人。她強調由於目前新冠肺炎尚無療法，重點應放在減緩病毒蔓延速度。

義國疫情持續升溫，11日24小時內，新冠肺炎死亡人數激增196人，致使總數飆破800達827人，當天確診病例亦由10,149暴增至12,462例。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）周三透過全國電視演說宣布，酒吧、餐廳、美容院等商店全面暫停營業，但超市、食品店、藥房除外，企業也須關閉非必要部門。此最新措施自12日起生效，一直持續到3月25日。

公司行號內的餐廳仍可營業，只要顧客間能保持至少1公尺的用餐距離。火車及大眾運輸工具照常行駛，水電、加油站等民生必需服務業也不在關閉行列。

然而義大利封城、關店等防疫措施，使該國經濟雪上加霜。總理孔蒂稍早公布，將額外撥款250億歐元（283億美元）支撐國內企業和家庭，以緩和新冠疫情對經濟的衝擊。

義國經濟部長賈堤耶利（Roberto Gualtieri）示警，該歐元區第3大經濟體今年GDP可能「大幅萎縮」。政府周三宣布擴大支出後，義國今年預算赤字占GDP比重，勢必升破歐盟設下的3％上限。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）10日宣布，將成立250億歐元的抗疫基金，用以扶持歐洲醫療保建體系、企業和勞動市場，250億歐元僅占歐盟經濟年產值18.8兆歐元的0.1％，然這類舉措被視為治標不治本。

(工商 )