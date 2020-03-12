新冠肺炎嚴重影響民眾生活，百業市況大不如前，中友百貨與大遠百VIP預購今（12）日起分別登場！業者原本擔心消費者不敢外出購物，不料，預購首日業績雙雙衝破億元、「中友購物網」業績更是飆高超過2倍，業績成長可期！眼看業績表現逐漸恢復往常水準，讓業者放下不安的心中大石。

此外，大魯閣新時代購物中心自即日起至3/20，舉辦「卡友瘋狂購物週～春妝上市」檔期，館內眾多一線保養品牌，最低下殺49折起優惠；今年更將化妝品滿2,000送200活動拉長，還加碼推出曼麗卡友獨享單筆滿萬加贈電影票2張，及單筆消費滿1,000元並加扣點數10點，還可兌換到100元美食券等優惠。

其中，中友百貨喊出「正常生活、積極防疫」，在推出許多防疫措施下，「中友28週年慶」預購如期於12日登場。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今日觀察到，來店顧客人數雖然沒有往年多，但提袋率估計約提高三成，顯示來店客都是已經想好選購目標、專程過來採購的。

台中大遠百店長藍卓成表示，「大遠百美麗購物節」自3/12日起，針對精品、化妝品、家用、家電等舉辦預購活動，由於精品與化妝品等業績表現亮眼，預購首日業績衝破億元、符合內部預期。

中友百貨施行多年的電子贈獎系統，包括滿仟送佰、刷卡滿額禮、業種加碼送等，都是自動轉入中友APP，顧客除可省去排隊時間，在疫情嚴峻的敏感時刻特別發揮功效，減少許多面對面接觸的機會，對顧客來說保障相對提高。

簡聰政表示，中友購物網今年提高商品數量到2萬件之多，加上全站免運費、登入就送6,600元折價券可立即折抵，對於不想出門又有購物需求的民眾來說，是很好的選擇，帶動購物網業績成長超過2倍以上。

(工商 )